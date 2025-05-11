Москва, 11 мая, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик пригласит российского лидера Владимира Путина в Баня-Луку, когда это позволит международная обстановка. Об этом лидер боснийских сербов заявил в разговоре с журналистами «РИА Новости».

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербской Милорад Додик (справа налево)

«Я ранее приглашал Владимира Путина посетить Баня-Луку. Но все мы прекрасно знаем обстановку, в которой сейчас находится мир. Республика Сербская окружена странами Евросоюза и НАТО. Конечно, когда глобально ситуация изменится, мы с удовольствием вернемся к этому вопросу и пригласим его», — сказал Додик журналистам агентства.

Политик подчеркнул, что в нынешней обстановке «нужно оставаться реалистами».

Как передавало ИА Регнум, ранее Додик после встречи с Путиным заявил, что энтитет может рассчитывать на поддержку Москвы в защите Дейтонского соглашения, определяющего его права и полномочия. Дейтонское мирное соглашение 1995 года положило конец гражданскому конфликту в Боснии и Герцеговине. Были сформированы три образования — Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская и особый округ Брчко.

Додик 8 мая прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю юбилея Победы. Он заявил, что Россия для Республики Сербской не просто друг, а друг, на которого можно положиться. Путин, по его словам, буквально воскресил Россию.