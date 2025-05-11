Анкара, 11 мая, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 11 мая провели телефонный разговор. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

Эрдоган приветствовал заявление Путина о возобновлении переговоров по урегулированию украинского конфликта и заявил о готовности Турции принять их на своей площадке, сказано в сообщении.

«Открылось окно возможностей для достижения мира, и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров», — цитирует Эрдогана его канцелярия.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он добавил, что Россия готова начать диалог уже 15 мая в Стамбуле, там, где они проводились еще в 2022 году, но были прерваны украинской стороной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной нужны для устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов России. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что переговоры должны проходить с учетом итогов диалога, прерванного в 2022 году, и ситуации в зоне боевых действий.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский фактически отверг предложение о переговорах, заявив, что Украина готова к ним только при условии, что с 12 мая начнётся полное и длительное прекращение огня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Зеленского, отметила, что в офисе главы киевского режима, очевидно, плохо ознакомились со стенограммой заявления Путина о переговорах.

10 мая глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов к прекращению огня в зоне конфликта на 30 дней. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер потребовали от России согласиться на 30-дневное перемирие и пригрозили в случае отказа новыми санкциями и усилением военной помощи Украине.

Песков ранее подчеркивал, что без учёта нюансов невозможно предметное обсуждение 30-дневного перемирия с Украиной. В частности, должны быть прекращены поставки западного вооружения Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснял: Москва выступает за переговоры без предварительных условий, а требование 30-дневного перемирия как раз и является одним из таких предварительных условий. Лавров также напомнил, что Киев ранее неизменно нарушал все договорённости.