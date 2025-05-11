Москва, 11 мая, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Отказ киевского режима идти на прямые переговоры с Россией может привести к схлопыванию финансирования Украины со стороны США. Об этом в воскресенье, 11 мая, заявил политолог Никита Ляховецкий в разговоре с ИА Регнум.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

Президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он добавил, что РФ готова начать диалог без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал это «хорошим знаком», но вновь настоял на условии о временном прекращении огня.

«Киев в очередной раз показывает себя недоговороспособным, контрагентом, отказываясь от переговоров и требуя 30-дневного прекращения огня. Вот только это требование, вытекающее из встречи «коалиции желающих», не связано с реалиями ровным счетом никак»,— сообщил политолог.

Эксперт рассказал, что российские военные каждый день освобождают новые населенные пункты, а Россия показывает провал попыток ее международной изоляции. В этих реалиях бредово думать, что кто-то согласится на условия, выгодные исключительно киевскому режиму, отметил собеседник.

«Президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение Путина позитивно, однако реакции недостаточно. Хватит ли влияния Америки или Зеленский переориентировался на европейских сторонников — покажет ближайшая неделя. Очевидно, что Лондон, Париж и Берлин выступают именно за перемирие, так нужное сейчас украинской армии. Но если Киев пойдет у них на поводу, прямо покажет неспособность и нежелание вести прямые переговоры, это будет означать охлаждение отношений с Америкой. А значит дальнейшее схлопывание финансирования киевского режима»,— заявил Ляховецкий.

Политолог подчеркнул, что объективная ситуация на передовой напрямую влияет на переговорный процесс. По словам собеседника агентства, каждый раз, когда Киев будет срывать переговоры, то далее будет оказываться во все более невыгодном положении на поле боя.

«Предложение со стороны России возобновить стамбульские переговоры — это, безусловно, большой жест со стороны Москвы, показывающий всему мировому сообществу открытость и готовность к диалогу. При этом Путин особо подчеркнул несамостоятельность Украины и то, что хорошо помнит, как Украина по указке своих хозяев сорвала те переговоры, несмотря на уже готовое парафинированное соглашение», — рассказал специалист.

Для России здесь самое главное то, что она ни на шаг не отступает от целей и задач СВО, считает эксперт. России нужен мир, но только при условии, что будут устранены первопричины конфликта, а не для того, чтобы давать возможность Украине передохнуть, провести ротацию, а потом продолжить обстрелы русских городов, уточнил Ляховецкий, он добавил, что мир будет только при условии соблюдения требований и интересов России, настоящих гарантий безопасности.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в офисе Зеленского плохо ознакомились со стенограммой заявления президента России о переговорах. Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что глава государства четко сказал, что сначала должны состояться переговоры о первопричинах, затем уже разговор о перемирии.

11 мая Владимир Путин, выступая перед представителями российских и иностранных СМИ, предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он добавил, что Россия готова начать диалог без промедления уже 15 мая в Стамбуле, там, где они проводились еще в 2022 году, но были прерваны украинской стороной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной нужны РФ для устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов России. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российско-украинские переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом итогов диалога, прерванного в 2022 году, и ситуации в зоне боевых действий.