Калининград, 11 мая, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Юная российская спортсменка Мария Мячина перешла в команду Израиля. Об этом сообщили в Центре художественной гимнастики «Премьера».

Максим Богодвид/РИА Новости

Спортсменке ― 14 лет. Она является воспитанница калининградской школы художественной гимнастики. На турнире «Янтарные звездочки» в мае 2018 года в Калининграде Мячина завоевала бронзовую медаль.

«Мария Мячина раньше занималась в нашем центре, но года четыре назад перешла в другую школу. Затем спортсменка перебралась в Израиль», — процитировал ТАСС представителя центра.

Отмечается, что гимнастка имеет лицензию Международной федерации гимнастики, что позволяет ей представлять Израиль на международных стартах до 26 февраля 2027 года.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта 27-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства. Спортсменка поблагодарила семью, тренеров и тех, кто поддерживал её в карьере. Она добавила, что счастлива начать новую жизнь «под австралийским флагом», но будет «уважать и ценить свои корни».

6 мая серебряный призер Олимпийских игр 2021 года по академической гребле Елена Орябинская сменила российское спортивное гражданство на сербское. С 2021 года спортсменка не тренировалась со сборной России и осуществляла индивидуальную подготовку.

Также в мае всадница София Васильева сменила спортивное гражданство с украинского на российское. Спортсменка живет в Крыму и является гражданкой России, но ее спортивная принадлежность оставалась украинской. В последний раз она выступала за Украину на международных соревнованиях в ОАЭ в январе 2014 года. Теперь крымская всадница сможет выступать по всему миру.