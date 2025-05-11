Москва, 11 мая, 2025, 13:29 — ИА Регнум. В ходе торжественного приема иностранных лидеров в Кремле в честь Дня Победы президент России Владимир Путин поднял фронтовые сто граммов. Соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Михаил Метцель/ТАСС

На предоставленных кадрах видно, как российский лидер подошел к председателю КНР Си Цзиньпину с резной рюмкой, наполненной прозрачным напитком. Китайский политик, в свою очередь, чокнулся с Путиным своим бокалом с шампанским.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая в Грановитой палате московского Кремля состоялся торжественный приём от имени главы государства по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Путин ещё раз поздравил с Днём Победы глав иностранных делегаций и почётных гостей и предложил тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание стран и народов.

Помимо Си Цзиньпина, мероприятие посетили десятки зарубежных лидеров, в частности президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Венесуэлы Николас Мадуро, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и многие другие.