Берлин, 11 мая, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Скончавшаяся 10 мая петербургская журналистка Ирина Панкратова лечилась в Германии от онкологического заболевания, сообщили ИА Регнум знакомые журналистки.

Соцсети Ирина Панкратова

Диагноз был поставлен в ноябре 2024 года. Журналистка умерла в клинике города Менгейма.

О смерти Панкратовой ранее сообщила основательница издания The Bell (признано Минюстом иноагентом) Елизавета Осетинская (признана Минюстом иноагентом).

В 2008 году Панкратова окончила факультет журналистики СПбГУ. Она работала специальным корреспондентом РБК, «Делового Петербурга», «Вечернего Петербурга» и ряда других изданий.

С 2019 года Панкратова стала сотрудницей The Bell, а также писала для изданий «Медуза» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом, организация, признанная в РФ нежелательной) и «Важные истории» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом, организация, признанная в РФ нежелательной).

За время работы журналистка получила несколько профессиональных премий, в том числе в 2017 году — петербургскую премию «Золотое перо» за одно из своих расследований. После начала специальной военной операции она уехала из России.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля стало известно о смерти бывшего директора по развитию Lenta.ru журналиста Вячеслава Варванина. В издании он работал с 1999 по 2011 год, а затем занял пост главного редактора проекта Ridus.ru.