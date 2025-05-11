Москва, 11 мая, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Бывший заместитель главного редактора «Ведомостей» Кирилл Харатьян не смог оспорить статус иноагента в Верховном суде РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Отказано в передаче жалобы», — говорится в решении ВС РФ, отказавшего журналисту в рассмотрении жалобы.

Более того, как уточняет агентство, экс-замглавреда «Ведомостей» ранее не смог оспорить этот статус также в нижестоящих судебных инстанциях.

14 октября 2022 года Минюст РФ признал Харатьяна иноагентом. В качестве причин внесения журналиста в реестр ведомство указала написание Харатьяном статей для незарегистрированной в качестве СМИ VPOST, The Moscow Times (организация, признанная в РФ нежелательной), Republic (организация, признанная в РФ иностранным агентом) и его участие в создании материала на «Дожде» (признано СМИ-иноагентом) и финансирование от иностранных источников.

Как передавало ИА Регнум, в январе не смог оспорить статус иноагента в суде журналист Денис Катаев. Как утверждал Минюст, журналист, в частности, выступал за предоставление вооружения Украине.