Москва, 11 мая, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Российские войска в зоне СВО в период объявленного президентом РФ перемирия строго соблюдали режим прекращения огня. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба Минобороны.

РИА Новости

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации, все группировки российских войск в зоне специальной военной операции — с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», — сказано в сообщении.

При этом ВСУ продолжали ведение боевых действий. За трое суток было зафиксировано 14 043 нарушения режима прекращения огня, в том числе пять попыток прорыва через государственную границу в Курской и Белгородской областях. ВС России зеркально реагировали на нарушения и действовали адекватно обстановке, отметили в военном ведомстве.

«С окончанием действия режима прекращения огня Вооружённые силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции», — добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 8 по 10 мая включительно. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления Зеленского — классическая угроза террориста. В Минобороны 8, 9 и 10 мая сообщали, что ВСУ не соблюдают режим перемирия, а российские войска в этой ситуации зеркально реагируют на нарушения и действуют в соответствии с обстановкой.