Москва, 11 мая, 2025, 12:38 — ИА Регнум. В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского плохо ознакомились со стенограммой заявления президента России Владимира Путина о переговорах. Об этом 11 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Telegram/Мария Захарова

Такой вывод дипломат сделала из реакции со стороны украинского руководства.

«Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни, и сотни комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку», ― указала Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что глава государства четко сказал, что сначала должны состояться переговоры о первопричинах, затем уже разговор о перемирии.

Как передавало ИА Регнум, Путин 11 мая, выступая перед представителями российских и иностранных СМИ, предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он добавил, что Россия готова начать диалог без промедления уже 15 мая в Стамбуле, там, где они проводились еще в 2022 году, но были прерваны украинской стороной.

В ответ на это глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией в Стамбуле, если с 12 мая начнется полное и длительное прекращение огня.

Руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак в свою очередь в качестве условия для начала прямых переговоров с РФ назвал предварительное прекращение огня в зоне спецоперации на 30 дней. В противном случае он считает предложение России «словесной маскировкой желания продолжать конфликт».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной нужны РФ для устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов России. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российско-украинские переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом итогов диалога, прерванного в 2022 году, и ситуации в зоне боевых действий.

Политолог, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил, что, предложив Украине возобновить 15 мая прямые переговоры по урегулированию конфликта, президент России сделал очень сильный шаг. Эксперт отметил, что российский лидер предложил не играть в игры, а перейти к реальным переговорам.