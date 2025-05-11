Захарова оценила реакцию Киева на предложение Путина о переговорах
Захарова: в Киеве плохо прочитали стенограмму заявления Путина
Москва, 11 мая, 2025, 12:38 — ИА Регнум. В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского плохо ознакомились со стенограммой заявления президента России Владимира Путина о переговорах. Об этом 11 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Такой вывод дипломат сделала из реакции со стороны украинского руководства.
«Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни, и сотни комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку», ― указала Захарова.
Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что глава государства четко сказал, что сначала должны состояться переговоры о первопричинах, затем уже разговор о перемирии.
Как передавало ИА Регнум, Путин 11 мая, выступая перед представителями российских и иностранных СМИ, предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он добавил, что Россия готова начать диалог без промедления уже 15 мая в Стамбуле, там, где они проводились еще в 2022 году, но были прерваны украинской стороной.
В ответ на это глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией в Стамбуле, если с 12 мая начнется полное и длительное прекращение огня.
Руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак в свою очередь в качестве условия для начала прямых переговоров с РФ назвал предварительное прекращение огня в зоне спецоперации на 30 дней. В противном случае он считает предложение России «словесной маскировкой желания продолжать конфликт».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной нужны РФ для устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов России. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российско-украинские переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом итогов диалога, прерванного в 2022 году, и ситуации в зоне боевых действий.
Политолог, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил, что, предложив Украине возобновить 15 мая прямые переговоры по урегулированию конфликта, президент России сделал очень сильный шаг. Эксперт отметил, что российский лидер предложил не играть в игры, а перейти к реальным переговорам.