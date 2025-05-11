Вена, 11 мая, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Инициатива России о начале переговоров с нынешним украинским руководством, которое утратило свою легитимность, уже является уступкой со стороны Москвы. Об этом заявила руководитель Центра G. O. R. K. I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Виталий Тимкив/Фотохост Конгресса молодых учёных Карин Кнайсль

«Это уступка ― вести переговоры с нынешним политическим руководством Украины, чей мандат истек некоторое время назад. И они сами никогда не хотели разговаривать с российским руководством», ― написала Кнайсль в Telegram-канале.

Она отметила, что западные комментаторы стараются представить это как ответ на ультиматум «коалиции желающих», встреча которой прошла в Киеве.

«Такого понятия, как «дипломатия принуждения», не существует. Есть только один вид дипломатии: это прямой диалог, несмотря ни на что. Именно это предлагает Москва», ― констатировала Кнайсль.

Экс-министр отметила, что прекращение огня ― это лишь техническое прекращение конфликта. Линии прекращения огня никогда не являются границами. Нужно делать следующие шаги ― переговоры о перемирии, указала Кнайсль.

Выбор Стамбула в качестве места проведения переговоров между Россией и Украиной экс-глава МИД Австрии назвала хорошим. По ее словам, там всегда царит атмосфера гостеприимства и взаимного уважения.

Как передавало ИА Регнум, Путин 11 мая, выступая перед представителями российских и иностранных СМИ, предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он добавил, что Россия готова начать диалог без промедления уже 15 мая в Стамбуле, там, где они проводились еще в 2022 году, но были прерваны украинской стороной.

В ответ на это глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией в Стамбуле, если с 12 мая начнется полное и длительное прекращение огня.

Политолог, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил, что, предложив Украине возобновить 15 мая прямые переговоры по урегулированию конфликта, президент России сделал очень сильный шаг. Эксперт отметил, что российский лидер предложил не играть в игры, а перейти к реальным переговорам.

Турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек считает, что Киев сейчас «загнан в угол» предложением Москвы возобновить прерванные в 2022 году мирные переговоры и может потерять Анкару, если откажется вести диалог с Россией.

Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что предложение президента России о прямых переговорах по урегулированию конфликта является шансом для киевского режима. Если Украина им не воспользуются, Россия решит этот вопрос на поле боя, подытожил журналист.

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение Путина может означать наступление «великого дня» для Москвы и Киева. По его словам, это будет «совершенно новый и намного лучший мир», он пообещал со своей стороны продолжить сотрудничество с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной нужны РФ для устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов России. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российско-украинские переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом итогов диалога, прерванного в 2022 году, и ситуации в зоне боевых действий.