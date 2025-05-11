Москва, 11 мая, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Российская система ПВО в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне эффективно отражала атаки дронов ВСУ, заявил 11 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Слава Богу, наши пэвэошники наладили работу и работают очень эффективно», — сказал Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Песков также заявил, что киевский режим своими атаками предпринял попытку срыва праздников в Москве, но безуспешно. Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес гостей парада Победы в столице России пресс-секретарь президента назвал проявлением государственного терроризма.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 8 по 10 мая включительно. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.

Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления Зеленского — классическая угроза террориста.

В Минобороны РФ 11 мая сообщили, что ВСУ за трое суток нарушили режим перемирия более 14 тыс. раз. Было зафиксировано в том числе пять попыток прорыва через государственную границу в Курской и Белгородской областях, а также 4011 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов, 9918 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО РФ в указанный срок сбили 58 беспилотников ВСУ самолётного типа вне зоны проведения спецоперации.