Москва, 11 мая, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проявлением государственного терроризма заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что он не может гарантировать безопасность для гостей Москвы на майские праздники.

Global Look Press/Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

По словам представителя Кремля, главной угрозой стали даже не украинские беспилотники, которые массированно атаковали столицу и другие регионы в преддверии 9 Мая, а беспрецедентно провокационное заявление Зеленского.

«Вообще на уровне главы государства делать такие заявления, ну это такое, знаете, проявление государственного терроризма», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

Он добавил, что Зеленский обвинил российскую сторону в подготовке провокации на своей же территории.

«Заявление действительно такое, на грани безумия. И подкрепили эту грань безумия вот этим роем беспилотников», — констатировал Песков.

К счастью, эффективно работающие силы ПВО обеспечили безопасность в Москве, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая Зеленский отверг трехдневное перемирие, которое президент России Владимир Путин объявил из гуманитарных соображений на период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава киевского режима заявил, что не собирается способствовать созданию приятной атмосферы на юбилейных торжествах, и добавил, что Киев не может взять на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые их посетят.

Российские военные строго соблюдали перемирие, которое действовало с 8 до 11 мая. При этом Минобороны РФ по состоянию на 11 мая зафиксировало 14 043 нарушения режима прекращения огня со стороны Украины. В частности, ВСУ 4011 раз обстреляли позиции ВС РФ из ствольной артиллерии, танков и минометов, в том числе 62 — с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, украинские войска осуществили 9918 ударов и сбросов боеприпасов с БПЛА, пять попыток прорыва через границу в Курской и Белгородской областях, еще 37 атак и одну разведку боем. За пределами зоны проведения спецоперации российские военные сбили 58 украинских дронов.