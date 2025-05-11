Москва, 11 мая, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Киевский режим пытался сорвать майские праздники в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Да, это была попытка срыва праздника, но главное здесь даже не многочисленные атаки беспилотников на Москву, а, скорее, беспрецедентное заявление главы киевского режима Владимира Зеленского», — ответил спикер Кремля на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

По словам Пескова, такое заявление Зеленского является проявлением государственного терроризма.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент России Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле подчеркнули, что киевский режим должен последовать этому примеру.

Однако Зеленский отверг данное предложение, а также заявил, что не гарантирует безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву 9 мая.

МО сообщало, что во время майского перемирия ВСУ 9318 раз нарушили режим прекращения огня, тогда как российские военные строго соблюдали перемирие, следуя приказу Путина. Особо выросло число попыток атак ВСУ на Москву при помощи дронов.