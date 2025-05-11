Москва, 11 мая, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по цеху ремонта самолетов и складам безэкипажных катеров противника в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

Авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили цех ремонта самолетов, склад безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 80 районах, говорится в ежедневной сводке ведомства.

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