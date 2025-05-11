Вашингтон, 11 мая, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил Украину к прямым переговорам о мире, что может означать наступление «большой недели» в отношениях Киева и Москвы. Об этом глава США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

Global Look Press/Hu Yousong/XinHua

По его словам, это означает потенциально великий день для России и Украины, так как заключение мира, если оно состоится, положит конец «бесконечной кровавой бане».

«Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. В свою очередь, США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает большая неделя!» — подчеркнул Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 11 мая Путин выступил с заявлением, в котором призвал Украину возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что начать диалог необходимо без промедления, и предложил сделать это 15 мая в Стамбуле — там, где он был прерван в 2022 году.

Москва настроена на серьезные переговоры, направленные на устранение первопричин конфликта, с выходом на установление долгосрочного прочного мира, подчеркнул Путин.