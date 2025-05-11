Москва, 11 мая, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки ликвидировали 143 дрона Вооруженных сил Украины. Об этом 11 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 58 из них российские средства противовоздушной обороны сбили вне зоны проведения спецоперации.

Также российские бойцы сбили три авиационные бомбы JDAM.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая президент России Владимир Путин заявил, что нарушение перемирия, которое длилось с 8 по 11 мая, обернулось для киевского режима очень большими военными потерями. Он подчеркнул, что украинская сторона вообще не откликнулась на предложение России прекратить огонь в дни празднования 80-й годовщины Победы.

За три дня ВСУ пять раз пытались прорваться через границу в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью, а на других направлениях совершили еще 36 атак. Все эти атаки были отбиты.

По данным Минобороны, украинские вооруженные формирования продолжали ведение боевых действий против российских войск ВСУ за время перемирия 14 043 раза нарушили режим прекращения огня.

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