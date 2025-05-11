Обнинск, Калужская область, 11 мая, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Правоохранители проверят, законно ли получили гражданство России дети, растоптавшие георгиевскую ленту в Обнинске. Та же процедура ждёт и их родителей — уроженцев Республики Таджикистан. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео

На следующий день после празднования 80-й годовщины Победы в Обнинске были опубликованы кадры, на которых двое несовершеннолетних мальчиков снимают флаг с георгиевской лентой и топчут его ногами. Это произошло на территории ЖК «Космос 2.0», на улице Табулевича. По словам местных жителей, участники происшествия не живут в данном ЖК и в тот день посещали его в качестве гостей.

По факту осквернения символа воинской славы России правоохранительные органы начали проверку. Личности детей и их родителей удалось установить довольно быстро.

«Детям 8 и 10 лет, они и их родители имеют гражданство РФ, по происхождению они уроженцы Республики Таджикистан. В ближайшее время будут проведены мероприятия по проверке законности получения членами семьи российского гражданства», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника ИА Регнум, по факту совершения детьми действий, оскверняющих георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага в связи с празднованием Дня Победы, уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Однако по российскому законодательству дети, не достигшие возраста 14 лет, не несут уголовной ответственности.

«После проверки законности получения гражданства ими займётся отдел по делам несовершеннолетних — поставит на учёт, будет проводить необходимые мероприятия, связанные с противодействием преступности среди несовершеннолетних», — рассказал собеседник агентства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Обнинске дети растоптали флаг с георгиевской лентой.