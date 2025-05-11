Москва, 11 мая, 2025, 12:07 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время перемирия 14 043 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

«Несмотря на объявление режима прекращения огня, украинские вооруженные формирования продолжали ведение боевых действий против российских войск. Всего зафиксировано 14 043 нарушения режима прекращения огня», — сообщает ведомство.

28 апреля президент РФ Владимир Путин, исходя из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью предложенного российской стороной перемирия была проверка готовности Украины к поиску путей мирного урегулирования.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленскийотверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы.

Новость дополняется