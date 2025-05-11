Москва, 11 мая, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Спецкорреспондент The Bell (признано Минюстом иноагентом) Ирина Панкратова умерла в возрасте 38 лет. О ее смерти сообщила в соцсетях основательница издания Елизавета Осетинская (признана Минюстом иноагентом).

VK/Ирина Панкратова

«Сегодня умерла наша коллега Ира Панкратова, ведущий журналист-расследователь, лауреат нескольких «Редколлегий», которая много лет работала в The Bell (признано Минюстом иноагентом). Сейчас трудно подобрать слова, чтобы говорить об Ире — она была и смелой, и талантливой, и боевой, и красивой. Несколько месяцев она отважно боролась с очень тяжелым заболеванием», — написала Осетинская (признана Минюстом иноагентом) в своем Telegram-канале.

От какой именно болезни умерла журналистка — не уточняется. Основательница издания выразила соболезнования родным и близким умершей.

В 2008 году Ирина Панкратова окончила факультет журналистики СПбГУ. До 2019 года, когда она продолжила свою деятельность в The Bell (признано иноагентом) Панкратова работала специальным корреспондентом РБК, в «Деловом Петербурге», «Вечернем Петербурге» и других изданиях.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля стало известно о смерти бывшего директора по развитию издания Lenta.ru и журналиста Вячеслава Варванина.