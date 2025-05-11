Киев, 11 мая, 2025, 11:59 — ИА Регнум. Украина готова к прямым переговорам с Россией в Стамбуле только после предварительного прекращения огня в зоне конфликта на 30 дней. Об этом заявил руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

IDA MARIE ODGAARD/EPA/ТАСС Андрей Ермак

Ранее президент России Владимир Путин, выступая перед представителями российских и зарубежных СМИ, предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он добавил, что Москва готова начать диалог без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились почти три года назад, и там, где они были прерваны.

«Сначала прекращение огня на 30 дней, затем все остальное», — указал Ермак в публикации.

В противном случае он считает предложение России «словесной маскировкой желания продолжать конфликт».

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский также заявил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией сразу после полного прекращения огня в зоне конфликта, начиная с 12 мая.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что российско-украинские переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом итогов диалога, прерванного в 2022 году, и текущей ситуации в зоне боевых действий. Он добавил, что имя представителя России на данных переговорах будет объявлено после соответствующего решения главы государства.