Лондон, 11 мая, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Владелец британской компании Clearsprings Ready Homes, которая занимается размещением мигрантов, Грэм Кинг стал миллиардером за счет роста числа просителей убежища. Об этом сообщила местная газета The Sunday Times (ST).

Joel Goodman/Zuma/TASS

«Британский «король» отелей для просителей убежища стал миллиардером. Состояние основателя компании Clearsprings Ready Homes, занимающейся размещением мигрантов, Грэма Кинга растет вместе с увеличением числа просителей убежища», — указано в публикации.

В газете также уточнили, что у 58-летнего Кинга заключен контракт с британским правительством, по которому он должен предоставлять беженцам жилье, питание и средства на передвижение. Однако из-за резкого увеличения числа просителей убежища за последний год его состояние увеличилось на 35% и превысило $1 млрд.

Согласно данным Национального финансово-контрольного управления Великобритании (NAO), государство платит компании Clearsprings Ready Homes 145 фунтов стерлингов (почти 16 тыс. рублей) за ночь размещения одного беженца в отелях. Таким образом, при числе мигрантов, составляющем в настоящее время 38 тыс. человек, Лондон ежедневно платит за их содержание 5,5 млн фунтов (603 млн рублей). При этом каждый год приток беженцев в Соединенное Королевство растет.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года глава сообщества перемещенных украинских технических работников Диана Кочева рассказала, что у британцев снизилось желание помогать украинским беженцам. По ее словам, работодатели предпочитают нанимать сотрудников с более стабильной визой или положением, нежели беженцы с Украины.