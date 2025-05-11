Дублин, 11 мая, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах по урегулированию конфликта является шансом для киевского режима. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

РИА Новости/Сергей Бобылев

По его словам, если Украина откажется от диалога, этот вопрос разрешится на поле боя.

«Русские дали украинцам шанс. Если они им не воспользуются, Россия решит этот вопрос на поле боя», — написал Боуз в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, Путин 11 мая, выступая перед представителями российских и иностранных СМИ, предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он добавил, что Россия готова начать диалог без промедления уже в 15 мая в Стамбуле, там, где они проводились еще в 2022 году, но были прерваны украинской стороной.

В ответ на это глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией в Стамбуле, если с 12 мая начнется полное и длительное прекращение огня.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что приглашение Украины к прямым переговорам, сделанное российским президентом, это «первый, но недостаточный шаг». Французский лидер выразил мнение, что Москва «ищет выход, но все еще хочет выиграть время».

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение Путина может означать наступление «великого дня» для Москвы и Киева. По его словам, это будет «совершенно новый и намного лучший мир», он пообещал со своей стороны продолжить сотрудничество с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российско-украинские переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом итогов диалога, прерванного в 2022 году, и ситуации в зоне боевых действий. Он добавил, что имя представителя России на этих переговорах будет объявлено после соответствующей команды президента.

Политолог, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил, что, предложив Украине возобновить 15 мая прямые переговоры по урегулированию конфликта, президент России сделал очень сильный шаг. Эксперт отметил, что российский лидер предложил не играть в игры, а перейти к реальным переговорам.