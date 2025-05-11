Москва, 11 мая, 2025, 11:36 — ИА Регнум. Сербский режиссер Эмир Кустурица стал гостем постановки «Победа! Знамя над Рейхстагом!» в кинопарке «Москино». Спектакль рассказывает о последних днях сражений Великой Отечественной войны и взятии Рейхстага советскими войсками. По словам режиссера, «Москино» — уникальное для всего мира место для натурных съемок.

Сергей Булкин/ТАСС Эмир Кустурица

«Кинопарк — удивительное место, здесь созданы уникальные декорации. Думаю, что другой такой студии для натурных съемок в мире нет. Мне понравилось здесь и в первый раз, здорово, что удалось приехать на такое большое представление, посвященное победе в Великой Отечественной войне», — сказал Эмир Кустурица.

Ранее Кустурица уже был на экскурсии в кинопарке и сообщил о намерении снимать на площадке свои фильмы. «На кинопарк у меня большие планы. Хотел бы снять здесь свою трилогию по произведениям Николая Гоголя», — отметил режиссер.

Перед постановкой «Победа! Знамя над Рейхстагом!» Эмир Кустурица пообщался с автором спектакля Игорем Угольниковым, который также прокатил сербского режиссера на исторической военной технике.

«Для московского кинокластера это уже второй за последние дни приезд международной кинозвезды. Три дня назад это был Оливер Стоун, сегодня — Эмир Кустурица. Это говорит об интересе к нашему проекту, о том, что он начинает занимать важное место на кинокарте мира», — заявил генеральный директор «Москино» Георгий Прокопов.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера. На данный момент в кинопарке построены 24 натурные площадки и четыре павильона.