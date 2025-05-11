Москва, 11 мая, 2025, 11:36 — ИА Регнум. Вступать в диалог с мошенниками даже в шуточной форме очень рискованно, сообщила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Шуточный разговор с мошенником, если вы раскусили его с первых слов, крайне опасен. Кладите трубку и не продолжайте разговор», ― процитировал ТАСС эксперта.

Храпунова пояснила, что злоумышленники собирают любую полученную информацию. Например, они могут записать голос и интонацию и использовать это для последующего обмана. Куратор платформы добавила, что, по информации экспертов, до конца 2025 года половина россиян столкнется с дипфейк-атаками, при генерации которых используются живые источники данных.

Как передавало ИА Регнум, по данным МВД, ущерб от действий кибермошенников в России в 2024 году достиг 200 млрд рублей, в том числе за счет взятых гражданами кредитов. По сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 36% (тогда ущерба составлял 147 млрд рублей). При этом число пострадавших осталось почти идентичным ― 448,5 тыс. за 2023 год, 448,9 тыс. ― в 2024 году.

Как уточнил заместитель главы МВД России Андрей Храпов, зафиксирован рост числа детей среди пострадавших от действий кибермошенников. Также на уловки попадались и молодые люди в возрасте 18–19 лет.

Только за два месяца (декабрь и январь 2025 года) мошенники украли у россиян 40 млн рублей через легальное приложение для перехвата банковских данных с помощью NFC-модулей. Хакеры используют вредоносное программное обеспечение, которое часто маскируют под приложения госсервисов или приложений.

В МВД 10 мая предупредили, что киберпреступники по телефону призывают граждан использовать приложение удалённого доступа с целью кражи персональных данных и средств с банковских счетов. Злоумышленники чаще всего звонят россиянам и представляются работниками поликлиник либо управляющих компании ЖК, иногда — сотрудниками Росфинмониторинга, портала «Госуслуги», полиции.