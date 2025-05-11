Москва, 11 мая, 2025, 11:24 — ИА Регнум. Переговоры с Киевом нужны Москве для устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с телеканалом «ТВ Центр».

РИА Новости/Григорий Сысоев Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее президент Владимир Путин заявил, что попросит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности провести в Стамбуле переговоры с киевским режимом. Путин призвал Украину возобновить прерванные в 2022 году прямые переговоры без всяких предварительных условий.

«Цели переговоров понятные — устранить первопричины конфликта. А также обеспечить интересы Российской Федерации», — сказал Песков.

Он отметил, что украинская сторона действует не самостоятельно. У нее есть кураторы, которые ранее заставили Киев прервать переговорный процесс и отказаться от подписания парафированного документа.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 11 мая Путин выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что начать диалог с Киевом необходимо без промедления, и предложил сделать это 15 мая в Турции — там, где он был прерван три года назад. Москва настроена на серьезные переговоры, направленные на устранение первопричин конфликта, с выходом на установление долгосрочного прочного мира, подчеркнул российский лидер.

Позже помощник президента Юрий Ушаков указал на то, что российско-украинские переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом итогов диалога, прерванного в 2022 году, и ситуации в зоне боевых действий.