Киев, 11 мая, 2025, 11:24 — ИА Регнум. Украина готова к прямым переговорам с Россией в Стамбуле, если с 12 мая начнется прекращение огня. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая перед представителями российских и иностранных СМИ, предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он добавил, что Россия готова начать диалог без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились еще в 2022 году, и там, где они были прерваны.

«Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — указал Зеленский в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что российско-украинские переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом итогов диалога, прерванного в 2022 году, и ситуации в зоне боевых действий. Он добавил, что имя представителя России на данных переговорах будет объявлено после соответствующего распоряжения президента.

10 мая президент Франции Эммануэль Макрон, новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Киев на встречу «коалиции желающих». Обсуждение 30-дневного перемирия стало основной темой их переговоров с Зеленским. В обсуждении также принял участие президент США Дональд Трамп.

Вскоре глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина готова к полному прекращению огня в зоне конфликта на 30 дней начиная с понедельника (12 мая). По его словам, все члены «коалиции желающих», а также Трамп и Зеленский поддержали такого рода инициативу.