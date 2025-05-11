Москва, 11 мая, 2025, 11:08 — ИА Регнум. Россия ждет реакции Запада на предложение президента России Владимира Путина провести переговоры с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Ранее Путин, выступая перед представителями российских и зарубежных СМИ, предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Он добавил, что РФ готова начать диалог без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны.

«Давайте дождемся реакции тех, кому были переговоры предложены», — заявила Захарова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая помощник президента России Юрий Ушаков также сообщил журналистам, что российско-украинские переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом итогов диалога, прерванного в 2022 году, и ситуации в зоне боевых действий. Он добавил, что имя представителя России на этих переговорах будет объявлено после соответствующей команды президента.

Политолог, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил, что, предложив Украине возобновить 15 мая прямые переговоры по урегулированию конфликта, президент России сделал очень сильный шаг. Эксперт отметил, что российский лидер предложил не играть в игры, а перейти к реальным переговорам.