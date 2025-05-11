Лондон, 11 мая, 2025, 10:53 — ИА Регнум. Великобритания стала поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) муляжи танков и систем противовоздушной обороны в стиле IKEA. Об этом сообщила британская газета The Times.

The Times

«Британские военные отправляют ВСУ сборные муляжи в стиле IKEA, которые выглядят как системы противовоздушной обороны и танки, чтобы обманом заставить ВС РФ поражать ложные цели», — указано в публикации.

В издании также отметили, что данные муляжи представляют собой подобие листов ДСП, из которых собирается мебель из IKEA. Эти «танки» бойцы могут собрать за несколько часов прямо на передовой.

«Мы не располагаем большим количеством оружия, поэтому все, что мы можем сделать, чтобы увеличить его количество на передовой, выгодно для нас», — приводятся в материале слова командира эскадрильи Королевских ВВС Лоури Симнер.

Она рассказала, что из-за развития технологий прежние надувные танки, которые были использованы во времена Второй мировой войны, уже неспособны никого обмануть, поэтому Лондон вместе с экспертами разработал новые способы обмана. Так, британские специалисты сперва делают 3D-модели танков Challenger 2 и самоходных артиллерийских установок AS-90, а затем распечатывают их по частям и отправляют на Украину.

В статье также уточняется, что на один настоящий танк, поставляемый киевскому режиму из Британии, приходится около шести фальшивых.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что в случае прекращения поставок оружия киевскому режиму конфликт на Украине завершится через два-три месяца. Если Запад хочет урегулирования кризиса, ему просто нужно перестать снабжать оружием ВСУ.