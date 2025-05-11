Москва, 11 мая, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Ряд европейских государств до сих пор пытается вести диалог с Россией в ультимативной форме. Об этом 11 мая президент России Владимир Путин сообщил в заявлении для СМИ, в котором подвел итоги работы 7–10 мая.

РИА Новости/Сергей Бобылев

Глава государства подчеркнул, что это продолжалось даже в праздничные дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Пытаются до сих пор, мы это видим прямо в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», — указал российский лидер.

При этом Путин выразил надежду на то, что рано или поздно, опираясь на уроки истории, мнения своих народов, Россия начнет двигаться в сторону восстановления отношений с государствами Европы.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая после телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация вместе с партнерами введет дополнительные санкции, если на Украине не будет достигнуто 30-дневное прекращение огня.

10 мая в ходе встречи «коалиции желающих» в Киеве президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от России согласиться на 30-дневное перемирие на Украине и отметил, что, если этого не произойдёт, могут быть введены новые дополнительные санкции. С аналогичным заявлением выступил и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Политолог Андрей Суздальцев в беседе с ИА Регнум отметил, что прошедшую в Киеве встречу так называемой «коалиции желающих» стоит воспринимать максимально серьёзно. По его мнению, сейчас Европа и США ведут речь вовсе не о перемирии, хотя используют этот термин, а о фактическом ультиматуме для России. И Москве стоит готовить жёсткий ответ.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН раскритиковал тех, кто призывает к диалогу с российским лидером по поводу решения конфликта, и заявил, что единственным решением здесь служит «принуждение» РФ к миру. Позицию попытки принуждения России к миру пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фатальной ошибкой, потому что принудить РФ к миру невозможно. Он подчеркнул, что Россия является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ её безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией.