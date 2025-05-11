Киев, 11 мая, 2025, 10:29 — ИА Регнум. Венгрия перенесла запланированные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств. Об этом сообщил минюст Украины в своем Telegram-канале.

Вова Жабриков/URA.RU/ТАСС

«Венгерская сторона перенесла запланированные на 12 мая консультации с украинской делегацией, которые должны были стать началом регулярных переговоров», — говорится в сообщении.

При этом Будапешт не указал причину переноса этих консультаций. Они должны были пройти в Ужгороде, куда уже прибыла украинская делегация.

Вице-премьер по евроинтеграции минюста Украины Ольга Стефанишина в свою очередь заявила, что диалог с Венгрией по нацменьшинствам необходимо продолжать.

Переговоры стран должны были быть посвящены правам венгерской общины в Закарпатье. Венгрия неоднократно заявляла об ущемлении прав национального меньшинства, и по этой причине Будапешт настойчиво выступает против членства Украины в Европейском союзе (ЕС).

Более того, недавно между государствами произошел шпионский скандал. Сперва СБУ сообщила о разоблачении агентурной сети, работавшей в интересах военной разведки Венгрии, на территории Закарпатской области. А на следующий день правительство Венгрии сообщило о задержании украинского шпиона, действовавшего в Будапеште под дипломатическим прикрытием.

В марте глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет и дальше препятствовать членству Украины в Евросоюзе до тех пор, пока Киев не прекратит ущемлять права венгерской общины в Закарпатье.

В феврале 2023 года Совет Европы обратился в Венецианскую комиссию по поводу ситуации с правами венгров на Украине и заявил, что несколько украинских законов, в том числе закон о нацменьшинствах, вызвали у совета серьёзную озабоченность. Юристы совета призвали Киев скорректировать текст закона.