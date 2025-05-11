Москва, 11 мая, 2025, 10:10 — ИА Регнум. Российско-украинские переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом итогов диалога, прерванного в 2022 году, и ситуации в зоне боевых действий. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«С учетом этого, с учетом, естественно, с учетом реальной ситуации», — сказал Ушаков в комментарии, показанном в эфире Первого канала.

О том, кто будет представлять Россию на переговорах, будет объявлено после соответствующей команды президента Владимира Путина, сообщил помощник.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 11 мая Путин выступил с заявлением, в котором призвал Украину возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что начать диалог необходимо без промедления, и предложил сделать это 15 мая в Стамбуле — там, где он был прерван в 2022 году.

Москва настроена на серьезные переговоры, направленные на устранение первопричин конфликта, с выходом на установление долгосрочного прочного мира, подчеркнул Путин.