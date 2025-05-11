Лос-Анджелес, США, 11 мая, 2025, 09:59 — ИА Регнум. Американский боец Белал Мухаммад проиграл австралийцу Джеку Делле Маддалене в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и не смог защитить чемпионский титул в полусреднем весе.

Graham Hughes/Zuma/TASS Белал Мухаммад и Джек Делла Маддалена

Поединок под номером 315 в Монреале продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Маддалены. Для Мухаммада этот бой стал первой защитой, однако пояс он потерял, новым чемпионом в этой весовой категории стал австралиец.

Мухаммад завоевал титул чемпиона UFC в июле 2024 года, победив единогласным решением судей британца Леона Эдвардса. Теперь на его счету 24 победы при четырех поражениях (еще один поединок признан несостоявшимся). Делла Маддалена остается непобежденным в UFC (8-0), его рекорд — 18 побед в 20 профессиональных боях при двух поражениях.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев победил представителя Бразилии Алекса Перейру в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все заявленные пять раундов, по его итогам все судьи со счетом 49:46, 48:47, 48:47 отдали победу россиянину. Таким образом, он стал пятым чемпионом UFC из России и первым в полутяжелом весе.

При этом президент UFC Дана Уайт выразил недовольство титульным поединком между Анкалаевым и Перейрой. Он подчеркнул, что ожидал большего.

В ответ глава Дагестана Сергей Меликов пригласил Уайта приехать в Дагестан, чтобы узнать секрет непобедимости местных бойцов и посмотреть, как растут чемпионы. Он поздравил Анкалаева, его команду и тренеров с победой, отметив, что теперь, вопреки интригам и предвзятому отношению, у региона два чемпионских пояса — в легком и полутяжелом весе.

19 января россиянин Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Главный поединок бойцовского турнира UFC 311 прошел в американском Лос-Анджелесе. Победа над Мойкано стала четвертым успехом Махачева в защите пояса. По этому показателю он опередил Хабиба Нурмагомедова, Би Джей Пенна и Бенсона Хендерсона, которые трижды защитили титулы.