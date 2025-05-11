В Шри-Ланке автобус сорвался в пропасть, погибли не менее 16 человек
Шри-Джаяварденепура-Котте, 11 мая, 2025, 09:31 — ИА Регнум. По меньшей мере 16 человек погибли в результате падения автобуса в пропасть в республике Шри-Ланка. Об этом сообщило издание Daily Mirror со ссылкой на полицию.
Harry Laub/imageBROKER.com/Global Look Press
Трагедия случилась на дороге Нувара-Элия — Гампола. Следовавший из Катарагамы в Курунегалу автобус съехал с дороги и упал в пропасть.
Пострадали не менее 35 человек. Примерно 25 пострадавших доставили в больницы в Нувара-Элия и Котмале. Личности погибших устанавливаются.
Автобус принадлежит транспортному управлению Шри-Ланки, указали в полиции.
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