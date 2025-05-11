Москва, 11 мая, 2025, 09:53 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки в 2025 году возобновили поставки дикого риса в Россию. Об этом свидетельствуют данные американской статистической службы, на которые ссылается «РИА Новости».

AP/TASS/Jessie Wardarski

Так, в феврале США поставили в РФ риса на $154,7 тыс., а в марте ― на $294,2 тыс. Отмечается, что больше Россия закупала только в 2015 году — тогда в апреле было поставлено крупы на $431,7 тыс.

Отмечается, что США прекратили регулярные поставки дикого риса России в марте 2022 года. Исключением стал май 2024 года, но это была разовая отгрузка.

Классический рис Москва не покупает у Вашингтона с апреля 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, США начиная с февраля текущего года возобновили экспорт косметики в Россию. Согласно данным американской статистической службы, поставки возобновились вскоре после инаугурации президента Дональда Трампа.

В первый месяц они составили всего $15,8 тыс., однако уже в марте достигли $504 тыс. Это стало максимальным значением за последние три года. При этом большую часть поставок составили румяна ($493 тыс.), а оставшуюся часть — лак и уходовые средства для ногтей. До этого последняя небольшая партия косметики из США была отгружена в Россию в октябре 2024 года.

В прошлом году экспорт из России в США в период с января по август сократился. За это время он составил $2,26 млрд, в то время как за аналогичный период 2024 года составлял $3,4 млрд. За этот же период экспорт из США в Россию составил $334 млн, снизившись на 16%.