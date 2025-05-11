В Госдуме рассказали об антироссийской кампании НАТО, развернутой к 9 Мая
Глава комиссии ГД Пискарёв: НАТО начало массированную кампанию против РФ к 9 Мая
Москва, 11 мая, 2025, 09:23 — ИА Регнум. Страны НАТО развернули массированную кампанию против России накануне празднования 80-летия Победы и задействовали в ней иностранных агентов. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.
По его словам, враги хотели бы, чтобы потомки недобитых нацистов, предатели и перебежчики помогли нанести России стратегическое поражение, но российский солдат, как и 80 лет назад, рушит эти планы.
«Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России констатирует, что в преддверии Дня Победы странами НАТО с использованием в том числе иноагентов была развернута массированная антироссийская кампания», — отметил Пискарёв в комментарии, опубликованном в Telegram-канале комиссии.
Он отметил, что из года в год Великобритания, Германия, Франция, государства Прибалтики и другие западные страны, находящиеся в авангарде русофобии, платят иноагентам и используют их. В этом году иноагенты призывали атаковать Россию ракетами, проводили 9 мая акции по сбору средств для украинской армии, а также пытались дискредитировать праздничные мероприятия с участием российских школьников и студентов.
Комиссия также зафиксировала, отметил Пискарёв, что в 15 европейских странах были осквернены воинские захоронения и мемориалы, а их власти запретили исполнять советские песни и марши военных лет, носить советскую военную форму и атрибутику, демонстрировать Знамя Победы, другие флаги и знамена.
Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России ИА Регнум заявил, что прибытие руководителей десятков стран на празднование Дня Победы в Москве вызвало раздражение в Европе. Именно участием зарубежных лидеров в торжествах представитель Кремля объяснил очередные угрозы о введении санкций и антироссийские заявления, прозвучавшие в ряде европейских стран. По его словам, европейцам не дает покоя именно та идеология, которую разделяют государства, чьи лидеры находились на Красной площади.
В Россию на мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приехали около 30 зарубежных лидеров. Они представляли на высшем уровне Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазию, Бразилию, Буркина-Фасо, Венесуэлу, Вьетнам, Гвинею-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Кубу, Монголию, Мьянму, Палестину, Республику Сербскую в составе Боснии и Герцеговины, Сербию, Словакию, Экваториальную Гвинею, Эфиопию и Южную Осетию.
Со многими из зарубежных коллег Путин провел переговоры 7, 8, 9 и 10 мая. Эти встречи были очень содержательными, сообщил Песков.