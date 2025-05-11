Москва, 11 мая, 2025, 09:23 — ИА Регнум. Страны НАТО развернули массированную кампанию против России накануне празднования 80-летия Победы и задействовали в ней иностранных агентов. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

Global Look Press/Anna Ross/dpa

По его словам, враги хотели бы, чтобы потомки недобитых нацистов, предатели и перебежчики помогли нанести России стратегическое поражение, но российский солдат, как и 80 лет назад, рушит эти планы.

«Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России констатирует, что в преддверии Дня Победы странами НАТО с использованием в том числе иноагентов была развернута массированная антироссийская кампания», — отметил Пискарёв в комментарии, опубликованном в Telegram-канале комиссии.

Он отметил, что из года в год Великобритания, Германия, Франция, государства Прибалтики и другие западные страны, находящиеся в авангарде русофобии, платят иноагентам и используют их. В этом году иноагенты призывали атаковать Россию ракетами, проводили 9 мая акции по сбору средств для украинской армии, а также пытались дискредитировать праздничные мероприятия с участием российских школьников и студентов.

Комиссия также зафиксировала, отметил Пискарёв, что в 15 европейских странах были осквернены воинские захоронения и мемориалы, а их власти запретили исполнять советские песни и марши военных лет, носить советскую военную форму и атрибутику, демонстрировать Знамя Победы, другие флаги и знамена.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России ИА Регнум заявил, что прибытие руководителей десятков стран на празднование Дня Победы в Москве вызвало раздражение в Европе. Именно участием зарубежных лидеров в торжествах представитель Кремля объяснил очередные угрозы о введении санкций и антироссийские заявления, прозвучавшие в ряде европейских стран. По его словам, европейцам не дает покоя именно та идеология, которую разделяют государства, чьи лидеры находились на Красной площади.

В Россию на мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приехали около 30 зарубежных лидеров. Они представляли на высшем уровне Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазию, Бразилию, Буркина-Фасо, Венесуэлу, Вьетнам, Гвинею-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Кубу, Монголию, Мьянму, Палестину, Республику Сербскую в составе Боснии и Герцеговины, Сербию, Словакию, Экваториальную Гвинею, Эфиопию и Южную Осетию.

Со многими из зарубежных коллег Путин провел переговоры 7, 8, 9 и 10 мая. Эти встречи были очень содержательными, сообщил Песков.