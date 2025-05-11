Париж, 11 мая, 2025, 09:14 — ИА Регнум. Приглашение Украины к прямым переговорам, сделанное российским президентом Владимиром Путиным, это «первый, но недостаточный шаг», полагает французский лидер Эммануэль Макрон. Его слова привел телеканал France 24.

Global Look Press/Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency Эммануэль Макрон

«Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры», — заявил Макрон журналистам в польском Пшемысле, где он сошел с поезда, возвращаясь из поездки в Киев.

Политик выразил мнение, что Москва «ищет выход, но все еще хочет выиграть время».

Как сообщало ИА Регнум, ночью 11 мая Путин выступил с заявлением, в котором предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что начать диалог необходимо без промедления и сделать это следует 15 мая в Стамбуле — там, где он был прерван в 2022 году.

Москва настроена на серьезные переговоры, направленные на устранение первопричин конфликта, с выходом на установление долгосрочного прочного мира, заявил Путин.

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение Путина может означать наступление «великого дня» для Москвы и Киева. Он выразил мнение, что это будет «совершенно новый и намного лучший мир», и пообещал со своей стороны продолжить сотрудничество с обеими сторонами, «чтобы убедиться, что это произойдет».