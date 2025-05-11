Москва, 11 мая, 2025, 09:11 — ИА Регнум. Заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о готовности киевского режима и его союзников к полному прекращению огня как минимум на 30 дней доказали их причастность к атакам по России. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Сказанное Сибигой само по себе доказывает причастность «союзников Украины» к огню против нас «на суше, в воздухе и в море», — написал сенатор в Telegram-канале.

Климов считает, что из Киев подобными высказываниями пытаются предъявить Москве «очередной лукавый ультиматум». При этом сенатор указал на то, что украинская сторона, предлагая перемирие, опять не учла «многочисленные важные нюансы» для прекращения огня, о которых неоднократно заявляла Москва. Сенатор подчеркнул, что действовать с позиции силы и принуждать Россию к чему-либо бесполезно.

«Заставить российскую державу что-либо делать вопреки нашим национальным интересам уже невозможно ― годы СВО доказали это в полной мере», ― добавил сенатор.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая Сибига заявил, что Украина готова к полному прекращению огня в зоне конфликта на 30 дней. По его словам, в ходе встречи в Киеве участники «коалиции желающих» также созвонились с президентом США Дональдом Трампом и в итоге все поддержали инициативу о перемирии. Глава внешнеполитического ведомства также уточнил, что 30-дневное перемирие может стать первым шагом к дальнейшим переговорам по урегулированию.

Ранее о поддержке объединением идеи о 30-дневном прекращении огня в зоне боевых действий заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что без учета нюансов предметное обсуждение 30-дневного перемирия с Украиной невозможно. Он добавил, что предметная инициатива о прекращении огня исходила от Вашингтона, а не от Киева, и в целом президент России Владимир Путин ее поддержал, но с оговоркой о ряде нюансов.

Представитель Кремля также указал, что Россия желает учета ее законных интересов в украинском вопросе. Урегулирование конфликта возможно, если будут устранены его первопричины, пояснил он.

Политолог Андрей Суздальцев в беседе с ИА Регнум отметил, что прошедшую в Киеве встречу так называемой «коалиции желающих» стоит воспринимать максимально серьёзно. По его мнению, сейчас Европа и США ведут речь вовсе не о перемирии, хотя используют этот термин, а о фактическом ультиматуме для России. И Москве стоит готовить жёсткий ответ.