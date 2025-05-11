Москва, 11 мая, 2025, 09:04 — ИА Регнум. Бывший чиновник Минсельхоза России Олег Донских, 12 лет скрывавшийся от правоохранительных органов, все это время жил по поддельным документам. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

РИА Новости/ФСБ РФ

Донских задержали в июне 2024 года. Экс-чиновника обвиняют в девяти преступлениях, ему грозит безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

«Находился в федеральном розыске за совершение преступления и в целях сокрытия своей личности и избежания уголовного преследования использовал поддельные документы, удостоверяющие личность», — указано в материалах.

Как сообщало ИА Регнум, Донских скрывался от следствия по делу о хищении более 2 млрд рублей, он находился в международном розыске. Его подозревали в организации хищения в 2007–2011 годах средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк».

После задержания в Истринском районе Московской области Донских арестовали. Уголовные дела в отношении него возбудили в 2011–2012 годах, все соучастники арестованы.