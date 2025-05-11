Москва, 11 мая, 2025, 08:46 — ИА Регнум. С актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой взыщут долг по коммунальным платежам. Такое решение вынес мировой суд Москвы.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Лариса Гузеева

Как следует из картотеки дел, инициатором иска выступило АО «Мосводоканал». Сумма задолженности по платежам за услуги ЖКХ не указывается.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы», — процитировало «РИА Новости» представителя суда.

Уточнятся, что решение о принудительном взыскании задолженности было принято еще в марте и уже вступило в законную силу.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая мировой суд в Москве взыскал с актера Игоря Верника задолженность по оплате коммунальных платежей. В агентстве уточнили, что иск к Вернику подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов столицы. О размере взысканной задолженности неизвестно.

14 апреля в Москве суд взыскал с балерины Анастасии Волочковой задолженность по коммунальным платежам. Сумму долга в инстанции не назвали.

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова накопила 314 тыс. рублей долга за коммунальные услуги. Она несколько лет не оплачивала ЖКУ в своей элитной квартире в жилищном комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках.