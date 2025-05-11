Суд обязал актрису Ларису Гузееву погасить долги за ЖКУ
Мировой суд взыскал с актрисы Ларисы Гузеевой долг по коммунальным платежам
Москва, 11 мая, 2025, 08:46 — ИА Регнум. С актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой взыщут долг по коммунальным платежам. Такое решение вынес мировой суд Москвы.
Как следует из картотеки дел, инициатором иска выступило АО «Мосводоканал». Сумма задолженности по платежам за услуги ЖКХ не указывается.
«Вынесен судебный приказ о взыскании платы», — процитировало «РИА Новости» представителя суда.
Уточнятся, что решение о принудительном взыскании задолженности было принято еще в марте и уже вступило в законную силу.
Как передавало ИА Регнум, 3 мая мировой суд в Москве взыскал с актера Игоря Верника задолженность по оплате коммунальных платежей. В агентстве уточнили, что иск к Вернику подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов столицы. О размере взысканной задолженности неизвестно.
14 апреля в Москве суд взыскал с балерины Анастасии Волочковой задолженность по коммунальным платежам. Сумму долга в инстанции не назвали.
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова накопила 314 тыс. рублей долга за коммунальные услуги. Она несколько лет не оплачивала ЖКУ в своей элитной квартире в жилищном комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках.