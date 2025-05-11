Москва, 11 мая, 2025, 08:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. В ходе выступления перед представителями российских и зарубежных СМИ глава государства заявил, что начать диалог необходимо без промедления.

РИА Новости/Гавриил Григоров

«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры, причем без всяких предварительных условий», ― указал российский лидер.

Он добавил, что РФ готова начать диалог без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны.

Путин подчеркнул, что Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной.

«Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу», ― пояснил глава российского государства.

Президент напомнил, что Россия ранее неоднократно выступала с инициативой прекращения огня, однако киевский режим саботировал эти предложения. Путин не исключил, что в ходе этих переговоров удастся договориться о новых перемириях, которые бы соблюдались и украинской стороной.

«Наше предложение на столе. Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами. Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий», ― констатировал президент.

Также российский лидер поблагодарил зарубежных партнеров, которые приняли участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

«Хотел бы поздравить всех вас еще раз с праздником Великой Победы, поблагодарить наших друзей, зарубежных партнеров, которые в эти дни были вместе с нами в Москве на юбилейных торжествах, чтобы поклониться поколению победителей», ― заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, Путин неоднократно заявлял, что РФ готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Для Москвы важно, чтобы договоренности были заключены с легитимными представителями Киева, а глава киевского режима Владимир Зеленский не является таковым, отмечал президент. Кроме того, Зеленский сам себе запретил вести переговоры с РФ, указывал Путин. В январе российский лидер заявил, что итогом переговоров должен стать долгосрочный мир на Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также напомнил, что у России сохраняется готовность к переговорам. Об этом Москва заявляла неоднократно и на разных уровнях, добавил представитель Кремля.

Сенатор РФ Андрей Клишас считает, что усилия западных «друзей» не помогли Зеленскому перехватить инициативу в украинском вопросе. Сейчас она на стороне России — и на военном, и на дипломатическом уровне, указал член Совфеда.

Политолог, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил, что, предложив Украине возобновить 15 мая прямые переговоры по урегулированию конфликта, президент России сделал очень сильный шаг. Эксперт отметил, что российский лидер предложил не играть в игры, а перейти к реальным переговорам.