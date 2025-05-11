Москва, 11 мая, 2025, 08:09 — ИА Регнум. Нарушение трехдневного перемирия обернулось для киевского режима очень большими военными потерями. На это президент России Владимир Путин указал 11 мая в заявлении для СМИ, в котором подвел итоги работы 7–10 мая.

Юрий Конопатов/NEWS.ru/ТАСС

Он подчеркнул, что украинская сторона вообще не откликнулась на предложение России прекратить огонь в дни празднования 80-й годовщины Победы. За три дня перемирия — 8, 9 и 10 мая — ВСУ пять раз пытались прорваться через границу в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью, а на других направлениях совершили еще 36 атак. Все эти атаки были отбиты.

«Наши военные специалисты считают, что они не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям, противник понес очень большие потери», — отметил Путин.

Он напомнил, что Москва неоднократно предлагала шаги по прекращению огня и никогда не отказывалась от диалога с Киевом. Переговоры были прерваны в 2022 году украинской стороной.

Россия предлагает возобновить переговоры без всяких предварительных условий и приступить к этому процессу 15 мая в Стамбуле — там, где они были прерваны. Москва настроена на серьезные переговоры, направленные на устранение первопричин конфликта, с выходом на установление долгосрочного прочного мира, сказал Путин.