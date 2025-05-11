Вашингтон, 11 мая, 2025, 07:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отреагировал на адресованное Киеву предложение президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры между сторонами по урегулированию конфликта.

Matt Rourke/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

Глава Белого дома в соцсети TruthSocial заявил, что это потенциально великий день для России и Украины.

«Возможно, это великий день для России и Украины! <…> Это будет совершенно новый и намного лучший мир», — следует из сообщения.

Американский лидер также пообещал со своей стороны продолжить сотрудничество с обеими сторонами, «чтобы убедиться, что это произойдет».

Как передавало ИА Регнум, 11 мая Путин выступил в Кремле с заявлением по итогам четырех дней торжественных мероприятий в честь юбилея Победы. В рамках своей речи глава государства предложил Украине вернуться к прерванным в 2022 году переговорам. Президент РФ подчеркнул, что не выдвигает никаких предварительных условий, которые украинская сторона должна была бы соблюсти для старта переговорного процесса.

Путин уточнил, что местом проведения переговоров может стать Стамбул, а в качестве возможной даты назвал 15 мая.

Подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен, комментируя озвученную российским лидером инициативу, отметил, что Путин сделал очень сильный шаг.

По словам сенатора Андрея Клишаса, инициатива в украинском вопросе сейчас принадлежит России не только в военном плане, но и в дипломатическом.

9 мая Трамп во время общения с журналистами в Белом доме вновь заявил о необходимости завершения украинского конфликта. Президент США отметил, что его призыв адресован и Москве, и Киеву.