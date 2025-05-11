Лондон, 11 мая, 2025, 07:54 — ИА Регнум. Руководить британской разведкой MI6 впервые будет женщина, расматриваются три кандидатуры. Об этом 10 мая сообщила газета The Times.

Yuki Iwamura/AP/TASS Барбара Вудворд

«Впервые в истории секретную разведывательную службу MI6 возглавит женщина… Собеседования на должность прошли на прошлой неделе, и все три финальных кандидата были женщинами», — уточнили авторы.

Известно, что две претендентки на пост ранее были офицерами MI6. В статье указывается имя только одной кандидатуры — экс-посол Британии в Китае Барбара Вудворд.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года аппарат администрации президента США впервые предложили возглавить женщине. Дональд Трамп назначил на эту должность Сьюзан Уайлс. Он подчеркнул, что именно её усилиями добился «одной из величайших политических побед» в американской истории. Кроме того, Уайлс помогала Трампу в ходе кампаний 2016 и 2020 годов. Этот пост не предполагает частых появлений в публичном поле, но является ключевым с точки зрения ведения дел.