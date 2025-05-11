Москва, 11 мая, 2025, 07:33 — ИА Регнум. В ближайшее время в европейской части России ожидается холодная погода. Температура воздуха опустится ниже майских норм, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Сергей Булкин/ТАСС

«Выраженное распространение холодной погоды, отрицательных аномалий температуры, конечно, везде разных, будет отмечаться на всей европейской территории России в ближайшие дни», — уточнил он в беседе с ТАСС.

Синоптик добавил, что в центральных районах ожидается температура на 4-7 градусов ниже нормы, на Волге температура будет на 3-4 градуса ниже климатических характеристик мая. Также похолодает на Урале и на юге европейской России, отметил Вильфанд.

Как сообщало ИА Регнум, по прогнозу метеоролога, кандидата технических наук Евгения Тишковца, в Москве до 12 мая будет прохладно. В Подмосковье сохранится вероятность слабых заморозков. В дневные часы воздух прогреется не выше 13 градусов. По его словам, температур в Москве и Подмосковье вернётся в норму не раньше заключительной декады весны.