Синоптики предсказали холодную погоду на европейской части России
Вильфанд: температура на европейской части РФ опустится ниже нормы
Москва, 11 мая, 2025, 07:33 — ИА Регнум. В ближайшее время в европейской части России ожидается холодная погода. Температура воздуха опустится ниже майских норм, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Выраженное распространение холодной погоды, отрицательных аномалий температуры, конечно, везде разных, будет отмечаться на всей европейской территории России в ближайшие дни», — уточнил он в беседе с ТАСС.
Синоптик добавил, что в центральных районах ожидается температура на 4-7 градусов ниже нормы, на Волге температура будет на 3-4 градуса ниже климатических характеристик мая. Также похолодает на Урале и на юге европейской России, отметил Вильфанд.
Как сообщало ИА Регнум, по прогнозу метеоролога, кандидата технических наук Евгения Тишковца, в Москве до 12 мая будет прохладно. В Подмосковье сохранится вероятность слабых заморозков. В дневные часы воздух прогреется не выше 13 градусов. По его словам, температур в Москве и Подмосковье вернётся в норму не раньше заключительной декады весны.