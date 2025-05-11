Москва, 11 мая, 2025, 07:31 — ИА Регнум. Некоторые европейские страны не оставляют попыток разговаривать с Россией языком ультиматумов. Об этом 11 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости Владимир Путин

По его словам, это продолжалось даже в праздничные дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Пытаются до сих пор, мы это видим прямо в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», — указал глава государства.

11 мая Путин выступил в Кремле с заявлением по итогам работы в дни празднования 80-й годовщины Победы. В рамках обращенной к собравшимся журналистам речи глава государства высказал мнение, что придет время, когда отношения России и Европы будут восстановлены.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас заявила о поддержке объединением идеи о 30-дневном прекращении огня в зоне боевых действий. До этого о готовности украинской стороны поддержать условия перемирия сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига. В то же время объявленное Путиным в апреле пасхальное перемирие Киев нарушил почти 5 тыс. раз, хотя обещал его соблюдать.

Политолог Андрей Суздальцев ранее прокомментировал ИА Регнум продвигаемую Западом и киевским режимом инициативу о перемирии в зоне проведения спецоперации на 30 дней. Эксперт отметил, что Европа и США совсем не имеют в виду реальное перемирие, а скрывают под этим термином фактический ультиматум для России.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 10 мая констатировал, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, британский и польский премьер-министры Кир Стармер и Дональд Туск посетили украинскую столицу вовсе не для того, чтобы обсуждать возможности мирного урегулирования. По его словам, их встреча преследовала цель обсудить новые угрозы для Москвы.