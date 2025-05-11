Роли, США, 11 мая, 2025, 06:56 — ИА Регнум. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил удар клюшкой по лицу во время матча с «Каролиной Харрикейнз». Об этом сообщается в спортивном Telegram-канале «Арсен Версен».

Michael Miller Александр Овечкин

Как уточняется, губу российскому нападающему «Вашингтона» разбил канадский защитник «Каролины» Брент Бернс. Удар по лицу был такой силы, что Овечкин упал на лед. Однако потом быстро поднялся и, трогая лицо, ушел на скамейку запасных.

Встреча «Вашингтона» и «Каролины» прошла в рамках второго раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ. Матч завершился победой «Каролины» со счетом 4:0.

Как передавало ИА Регнум, портал The Hockey Writers ранее сообщил, что Овечкин вошел в тройку лучших нападающих за всю историю НХЛ наравне с канадцами Уэйном Гретцки и Горди Хоу.

6 апреля Александр Овечкин установил новый рекорд, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд не обновлялся на протяжении 26 лет.

После броска исторической шайбы хоккеист в ходе торжественной церемонии обратился со словами благодарности за достигнутый результат к членам своей семьи и всем русским.

Президент РФ Владимир Путин адресовал поздравление капитану команды «Вашингтон Кэпиталз» по случаю установления им нового рекорда.