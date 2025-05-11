Вашингтон, 11 мая, 2025, 07:09 — ИА Регнум. Предложив Украине возобновить 15 мая прямые переговоры по урегулированию конфликта, президент России Владимир Путин сделал очень сильный шаг. Об этом 11 мая заявил политолог, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

Эксперт отметил, что российский лидер предложил не играть в игры, а перейти к реальным переговорам.

«Но Запад, похоже, этого не хочет — им нужно затягивать конфликт. Это очень сильный, открытый и конструктивный шаг со стороны Путина», — оценил Расмуссен в беседе с «Известиями».

Политолог считает, что киевский режим будет тянуть время для ввода под видом «миротворцев» войск Франции и Великобритании, тем самым напрямую задействуя силы НАТО в конфликте. В Киеве не хотят долгосрочного мира, им нужно время для перевооружения. Украина в очередной раз нарушит перемирие, и реальные переговоры не начнутся, резюмировал спикер.

Как сообщало ИА Регнум, Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле, прерванные киевским режимом в конце 2022 года. Российский лидер намерен 12 мая провести разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить возможность такой встречи. Россия, подчеркнул Путин, настроена на серьёзные переговоры, смысл которых заключается в устранении первопричин конфликта.

Помощник Путина Юрий Ушаков 11 мая уточнил, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле будет оглашён позднее. Москва ждёт ответа Киева. Россия при этом не выдвигала Украине предварительных условий для начала переговоров.

Политический аналитик Мехмет Перинчек предупредил Киев, что он может потерять Анкару, если откажется вести диалог с Москвой. Украина сейчас «загнана в угол» предложением России возобновить прерванные в 2022 году мирные переговоры, добавил эксперт.

Путин отмечал, что для начала переговоров по украинскому конфликту необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание этих регионов частью России. Кроме того, Киев должен был отказаться от планов по вступлению в НАТО.