Вашингтон, 11 мая, 2025, 06:39 — ИА Регнум. С приходом к власти президента США Дональда Трампа Совет национальной безопасности (СНБ) потерял прежнее значение. Это произошло после назначения на пост врио советника по нацбезопасности госсекретаря Марко Рубио. Об этом 10 мая написало агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

«Трамп отодвинул на второй план СНБ — орган, глава и старшие сотрудники которого часто играли ведущую роль в формировании внешней политики США», — указали журналисты.

В статье фигурирует, что Трамп чётко обозначил снижение значимости должности помощника по нацбезопасности в его администрации. Ещё до ухода с поста Майка Уолтца глава Белого дома сократил штат и влияние этого ведомства. При этом при администрации Джо Байдена помощник по нацбезопасности являлся одним из влиятельных чиновников и доверенным лицом президента. Трамп в своём решении полагается на собственные инстинкты и на союзников, таких как спецпосланник Стивен Уиткофф. Окружение Трампа, по данным издания, считает СНБ чересчур разросшимся при предыдущих главах государства, это давно пора исправить.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая телеканал Fox News объявил, что Уолтца увольняют с должности советника президента США по национальной безопасности. Отмечалось, что такое решение было принято в том числе из-за скандала с добавлением чиновником постороннего в секретный чат мессенджера Signal.

Чуть позже в этот же день Трамп назначил Рубио врио советника президента США по нацбезопасности. При этом Уолтца планировалось выдвинуть в качестве кандидата на должность постоянного представителя США при ООН.

Портал Axios сообщил, что после увольнения Уолтца Белый дом рассматривает замглавы администрации США и советника по вопросам внутренней безопасности Стивена Миллера как главного кандидата на пост советника американского президента по нацбезопасности.