Москва, 11 мая, 2025, 06:18 — ИА Регнум. Усилия западных «друзей» не помогли главе киевского режима Владимиру Зеленскому перехватить инициативу в украинском вопросе. Сейчас она на стороне России — и на военном, и на дипломатическом уровне, высказал свое мнение сенатор РФ Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

Сенатор отреагировал в своем Telegram-канале на заявление президента РФ Владимира Путина для журналистов, сделанное им в Кремле в ночь на 11 мая по итогам работы на полях юбилея Победы.

«Несмотря на все усилия «друзей» Зеленского, инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении», — следует из сообщения.

Клишас имеет в виду озвученное Путиным предложение о возобновлении переговоров между Москвой и Киевом. Российский лидер заявил, что старт переговорному процессу может быть дан в Стамбуле уже 15 мая. При этом Россия со своей стороны не выдвигает никаких предварительных условий для запуска мирного диалога.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Путин высказался о бывшем премьере Великобритании Борисе Джонсоне, который летом 2022 года отговорил Киев от продолжения переговоров с РФ. По словам главы государства, Джонсон тогда не думал ни о том, что происходит в сердцах россиян, ни о мощи Вооруженных сил России.

10 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о стремлении президента разрешить ситуацию на Украине. Однако, добавил он, украинская сторона не хочет идти на контакт, так как не готова к немедленному началу переговоров.

30 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские подразделения полностью владеют стратегической инициативой в зоне проведения спецоперации.