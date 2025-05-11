Токио, 11 мая, 2025, 06:03 — ИА Регнум. Япония готовится провести испытания крупномасштабного прототипа электромагнитной рельсовой пушки. Об этом со ссылкой на министерство обороны страны 11 мая сообщила газета Yomiuri.

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«Министерство обороны приняло решение в ближайшее время провести стрельбовые испытания в море с использованием большого прототипа «рельсовой пушки» — новейшего оружия, использующего электрическую энергию вместо пороха для стрельбы снарядами с высокой скоростью», — отметили в материале.

В статье говорится, что рельсотрон эффективен для перехвата гиперзвукового оружия, разрабатываемого Китаем и КНДР. В Японии хотят внедрить его на практике с целью установки на оснащённых системой Aegis кораблях.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2024 года японское агентство Kyodo утверждало, что США и Япония в рамках совместной разработки новой ракеты для перехвата гиперзвукового оружия потратят около 3 млрд долларов, из них почти 1 млрд долларов Токие выделит на проект планирующего перехватчика. Создание ракеты планируют завершить к 2030 году. Это будет вторая совместная разработкой США и Японии в сфере противоракетной обороны после создания SM-3 Block2A, предназначенной для перехвата баллистических ракет.